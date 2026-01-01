Награда за 50 лет брака: какие выплаты положены россиянам и как получить на карту

Варенье в кастрюле пригорело намертво? Не беритесь за нож — этот способ размягчит чёрный нагар без царапин и часового оттирания

Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно

«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч

Даже Ланнистеры столько не платят: 10 серий «Игры престолов» с самым безумным бюджетом

Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)

70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»

«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда

Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино

Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)