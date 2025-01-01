Постеры сериала «Черные бабочки»

Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды

Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»

«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»

Ивана Грозного раскусят даже дети: а вот другие 6 ролей великого Юрия Яковлева угадают единицы (тест по кадру)

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

«Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»