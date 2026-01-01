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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Иисус из Назарета
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Награды и номинации «Иисус из Назарета»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special
Номинант
Outstanding Special - Drama or Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Film Sound
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Actor
Номинант
Best Film Cameraman
Номинант
Best Film Editor
Номинант
Best Film Cameraman
Номинант
Best Single Play
Номинант
Best Film Sound
Номинант
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