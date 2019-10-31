Во 2 сезоне 5 серии сериала «Джек Райан» Джек и Гарри решают воспользоваться дочерью Макса как приманкой. С помощью нее они могут воздействовать на Макса и убедить его встретиться лично. Маркус обнаруживает лагерь. Грир приходит к Глории.
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