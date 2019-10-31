Во 2 сезоне 3 серии сериала «Джек Райан» американские агенты прибывают в Венесуэлу. Воспользовавшись разведданными, которые собрал Джек, они находят комплекс, который надежно охраняет ополчение. Инициативность Джека ставит под угрозу остальных.
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