В 1 сезоне 7 серии сериала «Джек Райан» Кэти устраивают допрос относительно ее материалов об Эболе. Она безумно разгневана из-за того, что Джек является агентом ЦРУ. В это время другие сотрудники спорят о том, арестовать Сулеймана или лишить жизни.
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