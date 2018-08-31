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Киноафиша Сериалы Джек Райан Сезоны Сезон 1 Серия 4

Джек Райан 2018 - 2023 4 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Джек Райан»
Начало
Сезон 1 / Серия 1 31 августа 2018
Французский контакт
Сезон 1 / Серия 2 31 августа 2018
Черный-22
Сезон 1 / Серия 3 31 августа 2018
Волк
Сезон 1 / Серия 4 31 августа 2018
Конец чести
Сезон 1 / Серия 5 31 августа 2018
Источники и методы
Сезон 1 / Серия 6 31 августа 2018
Мальчик
Сезон 1 / Серия 7 31 августа 2018
Иншалла
Сезон 1 / Серия 8 31 августа 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Джек Райан» Сулейман спровоцировал восстание внутри террористической группировки исламистов и заключил в тюрьму главу организации. Джек и французский разведчик Сандрин Арно идут по следу Али. Он движется к заправке.

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