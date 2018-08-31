В 1 сезоне 4 серии сериала «Джек Райан» Сулейман спровоцировал восстание внутри террористической группировки исламистов и заключил в тюрьму главу организации. Джек и французский разведчик Сандрин Арно идут по следу Али. Он движется к заправке.
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