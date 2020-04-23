Архитектор средних лет по имени Пауло живет в прекрасном городе Рио-де-Жанейро. Этот страстный мужчина больше всего на свете ценит свободу, любит поэзию и обожает женщин. Пауло способен очаровать любую красотку с первого взгляда, всякий раз отдаваясь отношениям с такой силой, с какой это делают те, кто живет любовью. Он твердо верит, что чувства питают его душу поэта, и видит сущность каждой из женщин, с которой общается. Однако главной любовью Пауло долгие годы остается Мария Элис, которую он не может забыть. А чтобы справиться с эмоциями, связанными с бесконечными встречами и расставаниями, Пауло приходится полагаться на советы двух своих лучших друзей.