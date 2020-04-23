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Киноафиша Сериалы Все женщины мира

Все женщины мира (2020 - 2020)

Todas as Mulheres do Mundo 18+
Год выпуска 2020
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Globo
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Архитектор средних лет по имени Пауло живет в прекрасном городе Рио-де-Жанейро. Этот страстный мужчина больше всего на свете ценит свободу, любит поэзию и обожает женщин. Пауло способен очаровать любую красотку с первого взгляда, всякий раз отдаваясь отношениям с такой силой, с какой это делают те, кто живет любовью. Он твердо верит, что чувства питают его душу поэта, и видит сущность каждой из женщин, с которой общается. Однако главной любовью Пауло долгие годы остается Мария Элис, которую он не может забыть. А чтобы справиться с эмоциями, связанными с бесконечными встречами и расставаниями, Пауло приходится полагаться на советы двух своих лучших друзей.

В ролях
В ролях
Софи Шарлотта
Матеус Наштергале
Марина Провенцано
Эмилио Дантас
Samya Pascotto
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Все женщины мира - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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