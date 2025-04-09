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Постер сериала Аппетит приходит во время любви
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Киноафиша Сериалы Аппетит приходит во время любви

Аппетит приходит во время любви (2025 - 2025)

Appetit prihodit vo vremya lyubvi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Жизнь Маргариты на первый взгляд кажется настолько идеальной, что многие женщины ей завидуют. Но это всего лишь красивая картинка, которая внезапно начинает рушиться. Рита расстаётся с мужем из-за его измены, её увольняют с работы, отношения с дочерью-подростком накаляются. Вскоре Рита узнаёт, что беременна от бывшего мужа… Неожиданным спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Рите удаётся устроиться на работу в ресторан, где с первого дня у неё не задалось общение с шеф-поваром Валерой. Только Рита и Валера ещё не подозревают, как эта встреча способна перевернуть их жизнь.

В ролях
В ролях
Екатерина Михайлова
Екатерина Радченко
Екатерина Радченко
Мария Морозова
Денис Сладков
Денис Сладков
Олег Тарасов
Елена Лычагина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Аппетит приходит во время любви - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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