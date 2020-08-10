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Постер сериала Во имя семьи
Постер сериала Во имя семьи
Постер сериала Во имя семьи
Постер сериала Во имя семьи
Постер сериала Во имя семьи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Во имя семьи

Во имя семьи (2020 - 2020)

Go Ahead 18+
Год выпуска 2020
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

Энергичная малышка Цзянь Цзянь живет вдвоем со своим папой Ли Хай Чао. Ее мама умерла. В соседний дом въезжают новые соседи с тихим мальчиком Лин Сяо, но вскоре и они остаются без мамы: женщина уходит из семьи. Тем временем подруга Ли Хай Чао организует ему свидание вслепую с одинокой матерью открытого и веселого Цзыцю. Смотря на отношение мужчины к детям, девушка все сильнее убеждается, что не создана для материнства: она сбегает и бросает сына. Двое отцов-одиночек, их дети и усыновленный мальчик образуют странную, но крепкую и дружную семью, объединенную любовью и заботой.

В ролях
В ролях
Ту Сунъянь
Тань Сунъюнь
Чжан Синьчэн
Чжан Силинь
Сун Вэйлун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Во имя семьи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 40 эпизодов
 
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