Энергичная малышка Цзянь Цзянь живет вдвоем со своим папой Ли Хай Чао. Ее мама умерла. В соседний дом въезжают новые соседи с тихим мальчиком Лин Сяо, но вскоре и они остаются без мамы: женщина уходит из семьи. Тем временем подруга Ли Хай Чао организует ему свидание вслепую с одинокой матерью открытого и веселого Цзыцю. Смотря на отношение мужчины к детям, девушка все сильнее убеждается, что не создана для материнства: она сбегает и бросает сына. Двое отцов-одиночек, их дети и усыновленный мальчик образуют странную, но крепкую и дружную семью, объединенную любовью и заботой.