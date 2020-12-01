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Постер сериала Переговорщица
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Киноафиша Сериалы Переговорщица

Переговорщица (2020 - 2020)

La Negociadora 18+
Год выпуска 2020
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Claro Video
Продолжительность сериала 8 часов 48 минут

О чем сериал

Адвокат Эухения Веласко – лучшая переговорщица Федеральной полиции Мексики, на счету которой множество дел по спасению заложников.  Но очередное задание может оказаться самым сложным и опасным в её карьере. Загадочная банда преступников буквально осадила Мехико с помощью бомб и захватила башню офиса Мексиканской электрической компании, удерживая её сотрудников. Вскоре Эухения узнаёт, что за налётом стоит её отец, Хуан Веласко, с которым их пути разошлись много лет назад.  Чтобы выполнить свой профессиональный долг и спасти людей, героине предстоит справиться с шантажом, ложью и интригами, а также перипетиями собственного прошлого.

В ролях
В ролях
Барбара Мори
Марсела Гирадо
Альдо Гальярдо
Мариана Гаха
Ximena Ayala
Кайетано Арамбуро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Переговорщица - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
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