Адвокат Эухения Веласко – лучшая переговорщица Федеральной полиции Мексики, на счету которой множество дел по спасению заложников. Но очередное задание может оказаться самым сложным и опасным в её карьере. Загадочная банда преступников буквально осадила Мехико с помощью бомб и захватила башню офиса Мексиканской электрической компании, удерживая её сотрудников. Вскоре Эухения узнаёт, что за налётом стоит её отец, Хуан Веласко, с которым их пути разошлись много лет назад. Чтобы выполнить свой профессиональный долг и спасти людей, героине предстоит справиться с шантажом, ложью и интригами, а также перипетиями собственного прошлого.