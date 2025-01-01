[за школьным ужином, обсуждая попытки напугать их]
Trevor Chaplin
Все это шумиха из-за мертвой кошки, на мой взгляд, сильно преувеличена.
Trevor Chaplin
У меня была веревка, и я не закричал.
Trevor Chaplin
Я просто встал на парту и снял ее.
[Тревор смеется]
Trevor Chaplin
Как говорила моя мама: «Нет веревки - это хорошая веревка».
Trevor Chaplin
Тебе даже кошки не нравятся.
Trevor Chaplin
Интересно, убили ли ее специально или просто нашли где-то.
Trevor Chaplin
Я просто делаю рациональный анализ ситуации.
[Джилл смотрит на ужин Тревора; Тревор отталкивает тарелку от себя с отвращением]
Trevor Chaplin
Ммм-хмм!
Trevor Chaplin
О да. Я только *притворяюсь*, что я смелый.
Jill Swinburne
Мне, возможно, нужно, чтобы кто-то обнял меня сегодня ночью.
Trevor Chaplin
Мне тоже.
Trevor Chaplin
Что ты? Я не пойду в *ее* класс - там полно мертвых кошек!
Trevor Chaplin
Нет. Не думаю, что для кошки это было весело.