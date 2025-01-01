Меню
Цитаты из сериала Дело Бейдербека

Мистер Картер Миссис Суинборн, могу я сесть с вами и разжечь свои желания?
[за школьным ужином, обсуждая попытки напугать их]
Trevor Chaplin Все это шумиха из-за мертвой кошки, на мой взгляд, сильно преувеличена.
Jill Swinburne *Тебе* это не понравилось бы.
Trevor Chaplin У меня была веревка, и я не закричал.
Jill Swinburne Ты - такой смелый, мужественный невероятный Халк.
Trevor Chaplin Я просто встал на парту и снял ее.
[Тревор смеется]
Trevor Chaplin Как говорила моя мама: «Нет веревки - это хорошая веревка».
Jill Swinburne Гордон Беннетт!
Trevor Chaplin Тебе даже кошки не нравятся.
Jill Swinburne Дело не в кошке. Дело в самой смерти.
Trevor Chaplin Интересно, убили ли ее специально или просто нашли где-то.
Jill Swinburne Ой, как это ужасно.
Trevor Chaplin Я просто делаю рациональный анализ ситуации.
Jill Swinburne Думаю, это та же мертвая кошка, что и в том случае.
[Джилл смотрит на ужин Тревора; Тревор отталкивает тарелку от себя с отвращением]
Jill Swinburne Мне кажется, кто-то пытается нас напугать. Успешно.
Trevor Chaplin Ммм-хмм!
Jill Swinburne Ты напугана?
Trevor Chaplin О да. Я только *притворяюсь*, что я смелый.
Jill Swinburne Мне, возможно, нужно, чтобы кто-то обнял меня сегодня ночью.
Trevor Chaplin Мне тоже.
Jill Swinburne Увидь миссис Суинберн в ее классе после школы.
Trevor Chaplin Что ты? Я не пойду в *ее* класс - там полно мертвых кошек!
Jill Swinburne Мне это не кажется смешным, Тревор.
Trevor Chaplin Нет. Не думаю, что для кошки это было весело.
Mr Carter Этот чай мог бы заставить брантозавра стошнить.
Главный суперинтендант Форрест [О Хобсоне] Что ты о нём думаешь?
Джо А по сравнению с чем, сэр?
Главный суперинтендант Форрест Именно.
Trevor Chaplin Два года ровно...
Jill Swinburne Два года ровно с тех пор, как я затащила тебя в постель в первый раз и утолила свою страсть твоим телом.
Mr Carter Образование — это прекрасно, не правда ли?
Jill Swinburne Да. Интересно, почему мы все учителя — кажется, это такая трата.
Trevor Chaplin [читает из инструкции] "Примените компонент A к креплению B с соответствующей затяжкой." Вы это пробовали?
Mr Carter Я не смею - не перед детьми.
[репетирует предвыборное обращение Джилл по громкой связи]
Тревор Чаплин Друзья, голосуйте за Джилл Свинберн! Голос за Свинберн – это голос за свободу... более того, она великолепна в постели!
Джилл Свинберн Отдай мне это, ты тупой болван.
Тревор Чаплин Тсс. Соседи могут услышать.
Джилл Свинберн Как это выключить?
Тревор Чаплин Выключайте рычаг, помеченный "выключатель".
Джилл Свинберн Ты, вероятно, проиграл мне выборы.
Тревор Чаплин Я, возможно, *выиграл* тебе выборы!
Jill Swinburne Не хочешь сходим сегодня вечером? Просроченный юбилей.
Trevor Chaplin Что это? "Сохраним китов" или "одиночные семьи"?
Jill Swinburne У меня нет детей - я не могу быть одинокой семьей.
Trevor Chaplin Ты не думал о том, чтобы взять под опеку синего кита? Решим две проблемы.
Jill Swinburne Я вас предупредила, мистер Чаплин. Если вы подаёте заявление на свадьбу с этой девушкой, я настаиваю, чтобы вы переехали в запасную комнату.
Trevor Chaplin Земля пошевелилась, дорогая?
Jill Swinburne Нет, но туалетный столик немного подёргивался.
Mr Wheeler Ты ешь, парень? Ты уже должен знать, что есть запрещено. Вот почему мы обеспечиваем школьные обеды.
[Сержант Хобсон предупредил Большого Ала, что использование крипты церкви в качестве склада нарушает правила планирования]
Большой Ал Городские планировщики напали, как волк на овец.
Тревор Чаплин У них, похоже, это в порядке вещей.
Большой Ал Если мы не уберем все эти вещи из подвала церкви до выходных, нас всех запланируют на депортацию, одиночную камеру, лишение привилегий, позорное увольнение, варение в масле... или небольшой штраф.
Тревор Чаплин Все это за нарушение правил градостроительства?
Большой Ал Кажется, у тебя есть выбор - я не изучал мелкий шрифт.
[Хелен пригласила Тревора на обед, чтобы познакомить его с родителями]
Хелен Мама всю ночь не спала из-за своего строганова.
Тревор Чаплин [невзначай] Ну, какая от денег польза, если у тебя нет здоровья?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дадли Саттон
Dudley Sutton
Джеймс Болэм
James Bolam
Барбара Флинн
Барбара Флинн
Barbara Flynn
Колин Блейкли
Colin Blakely
Шон Скэнлэн
Sean Scanlan
Теренс Ригби
Terence Rigby
