[за школьным ужином, обсуждая попытки напугать их]

Trevor Chaplin Все это шумиха из-за мертвой кошки, на мой взгляд, сильно преувеличена.

Jill Swinburne *Тебе* это не понравилось бы.

Trevor Chaplin У меня была веревка, и я не закричал.

Jill Swinburne Ты - такой смелый, мужественный невероятный Халк.

Trevor Chaplin Я просто встал на парту и снял ее.

[Тревор смеется]

Trevor Chaplin Как говорила моя мама: «Нет веревки - это хорошая веревка».

Jill Swinburne Гордон Беннетт!

Trevor Chaplin Тебе даже кошки не нравятся.

Jill Swinburne Дело не в кошке. Дело в самой смерти.

Trevor Chaplin Интересно, убили ли ее специально или просто нашли где-то.

Jill Swinburne Ой, как это ужасно.

Trevor Chaplin Я просто делаю рациональный анализ ситуации.

Jill Swinburne Думаю, это та же мертвая кошка, что и в том случае.

[Джилл смотрит на ужин Тревора; Тревор отталкивает тарелку от себя с отвращением]

Jill Swinburne Мне кажется, кто-то пытается нас напугать. Успешно.

Trevor Chaplin Ммм-хмм!

Jill Swinburne Ты напугана?

Trevor Chaplin О да. Я только *притворяюсь*, что я смелый.

Jill Swinburne Мне, возможно, нужно, чтобы кто-то обнял меня сегодня ночью.

Trevor Chaplin Мне тоже.

Jill Swinburne Увидь миссис Суинберн в ее классе после школы.

Trevor Chaplin Что ты? Я не пойду в *ее* класс - там полно мертвых кошек!

Jill Swinburne Мне это не кажется смешным, Тревор.