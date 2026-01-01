Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дело Бейдербека Места съёмок

Места и даты съемок сериала Дело Бейдербека

Где снимали известные сцены

ратуша: политическое собрание Джилл и подсчёт голосов
Ратуша Йедон, Главная улица, Йедон (Лидс), Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офисы городского совета, где работает Питт — планировщик: интерьер — вестибюль, коридоры, кабинет Питта.
Ратуша Лидса, ул. Хедроу, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хобсон преследует Тревора и Джилл вокруг кольцевой развязки рядом с железнодорожным переездом.
Фэрвейз-драйв / Форест-лейн, Старбек, Харрогейт, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
многоуровневая парковка
Парковка на Вудхаус-Лейн, Лидс, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Травяная дорога у железнодорожного переезда
Фэрвэйз Драйв, Старбек, Харрогейт, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Квартира Тревора в викторианском доме с башенкой.
Шифилд, ул. Кларендон, д. 67, Вудхаус, Лидс, Уэст-Йоркшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Церковь Святого Матфея
Церковь св. Марка, ул. св. Марка, Вудхаус-Мур, Лидс, Вест-Йоркшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьер крипты церкви Святого Матфея
Церковь Святого Петра, Стэнли, Уэйкфилд, Западный Йоркшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
многоэтажные жилые дома, где Тревор ищет ослепительно красивую платиновую блондинку
Клейтон Грейндж Флэтс, Мур Грейндж, Лидс, Уэст-Йоркшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Офисы городского совета, где работает Питт — планировщик: экстерьер — Тревор ездит кругами, ожидая Джилл
Здание окружной администрации, ул. Бонд, Уэйкфилд, Западный Йоркшир, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Железнодорожный переезд Лола
Железнодорожный переезд Бельмонт, улица Форест-лейн, Старбек, Харрогейт, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Джилл Суинберн
Эббидейл Овал, Хоксворт, Лидс, Вест-Йоркшир, LS5 3RF, Великобритания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло
За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)
Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли
Когда «Первый отдел» закончился, а Колесников нужен срочно: в этом детективе НТВ всего 4 серии и никакого мрачняка
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше