Где снимали известные сцены
ратуша: политическое собрание Джилл и подсчёт голосов
Ратуша Йедон, Главная улица, Йедон (Лидс), Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
Офисы городского совета, где работает Питт — планировщик: интерьер — вестибюль, коридоры, кабинет Питта.
Ратуша Лидса, ул. Хедроу, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
Хобсон преследует Тревора и Джилл вокруг кольцевой развязки рядом с железнодорожным переездом.
Фэрвейз-драйв / Форест-лейн, Старбек, Харрогейт, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
многоуровневая парковка
Парковка на Вудхаус-Лейн, Лидс, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
Травяная дорога у железнодорожного переезда
Фэрвэйз Драйв, Старбек, Харрогейт, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
Квартира Тревора в викторианском доме с башенкой.
Шифилд, ул. Кларендон, д. 67, Вудхаус, Лидс, Уэст-Йоркшир, Великобритания
Церковь Святого Матфея
Церковь св. Марка, ул. св. Марка, Вудхаус-Мур, Лидс, Вест-Йоркшир, Великобритания
Интерьер крипты церкви Святого Матфея
Церковь Святого Петра, Стэнли, Уэйкфилд, Западный Йоркшир, Великобритания
многоэтажные жилые дома, где Тревор ищет ослепительно красивую платиновую блондинку
Клейтон Грейндж Флэтс, Мур Грейндж, Лидс, Уэст-Йоркшир, Великобритания
Офисы городского совета, где работает Питт — планировщик: экстерьер — Тревор ездит кругами, ожидая Джилл
Здание окружной администрации, ул. Бонд, Уэйкфилд, Западный Йоркшир, Великобритания
Железнодорожный переезд Лола
Железнодорожный переезд Бельмонт, улица Форест-лейн, Старбек, Харрогейт, Норт-Йоркшир, Англия, Великобритания
Дом Джилл Суинберн
Эббидейл Овал, Хоксворт, Лидс, Вест-Йоркшир, LS5 3RF, Великобритания
