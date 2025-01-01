Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Сериалы
38 попугаев
Сезоны
38 попугаев, список сезонов
38 popugaev
0+
Год выпуска
1976
Страна
СССР
Эпизод длится
10 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «38 попугаев»
Сезон 1
10 эпизодов
13 июля 1976 - 15 августа 1991
Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667