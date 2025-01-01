Перед вами — цикл любимых советских кукольных мультфильмов. Он рассказывает о забавных приключениях четырёх друзей — энергичной Мартышки, застенчивого Слонёнка, болтливого Попугая и рассудительного Удава. Хотя они совершенно разные, вместе им никогда не бывает скучно. Друзья с одинаковым энтузиазмом изучают всё на свете — от арифметики до силы притяжения, умудряясь находить самые неожиданные решения в любой ситуации. Весёлые персонажи невероятно любознательны и способны заразить своим энтузиазмом как маленьких, так и взрослых зрителей.