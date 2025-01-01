Меню
38 попугаев (1976 - 1991)

Год выпуска 1976
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Перед вами — цикл любимых советских кукольных мультфильмов. Он рассказывает о забавных приключениях четырёх друзей — энергичной Мартышки, застенчивого Слонёнка, болтливого Попугая и рассудительного Удава. Хотя они совершенно разные, вместе им никогда не бывает скучно. Друзья с одинаковым энтузиазмом изучают всё на свете — от арифметики до силы притяжения, умудряясь находить самые неожиданные решения в любой ситуации. Весёлые персонажи невероятно любознательны и способны заразить своим энтузиазмом как маленьких, так и взрослых зрителей.
 

Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Все актеры и съемочная группа

0.0
7.4 IMDb
Сезоны
38 попугаев - Сезон 1 Сезон 1
1976, 10 эпизодов
 
Кадры из сериал
