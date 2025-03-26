Даша успешно управляет своим небольшим бизнесом и уверена, что время для замужества ещё придёт. Но визит к врачу меняет её планы — у неё осталось немного времени, чтобы стать матерью. В этот момент в её жизни появляется обаятельный Макс, который окружает её вниманием. Очарованная Даша воспринимает его как идеального мужчину, а вскоре узнаёт, что ждёт от него ребёнка. Однако её счастье рушится, когда выясняется, что Макс женат на её подруге детства. Более того, он ставит жестокий ультиматум: либо она делает аборт, либо прощается с карьерой. Даше предстоит борьба за своё будущее, где ей ещё только предстоит найти настоящую любовь.