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Постер сериала Муж на двоих
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Киноафиша Сериалы Муж на двоих

Муж на двоих (2025 - 2025)

Muzh na dvoih 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Даша успешно управляет своим небольшим бизнесом и уверена, что время для замужества ещё придёт. Но визит к врачу меняет её планы — у неё осталось немного времени, чтобы стать матерью. В этот момент в её жизни появляется обаятельный Макс, который окружает её вниманием. Очарованная Даша воспринимает его как идеального мужчину, а вскоре узнаёт, что ждёт от него ребёнка. Однако её счастье рушится, когда выясняется, что Макс женат на её подруге детства. Более того, он ставит жестокий ультиматум: либо она делает аборт, либо прощается с карьерой. Даше предстоит борьба за своё будущее, где ей ещё только предстоит найти настоящую любовь.

В ролях
В ролях
Ева Авеева
Ева Авеева
Мария Бокова
Акилина Соколова
Игорь Чернявый
Игорь Чернявый
Елизавета Пащенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Муж на двоих - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Александр Бондаренко 27 марта 2025, 04:38
Отличный сериал очень понравились все особенно Даша с Катей отличная игра актеров хотелось бы побольше видеть таких бы сериалов 💚💛💙🧡💚
Киноафиша.инфо 27 марта 2025, 20:45
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
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