Вся информация о сериале
Дама с собачкой
В «Даме с собачкой» Яковлеву затмил хвостатый компаньон: какой породы животное, как попало в кино? История о пенсионерке-сыщике продолжается. 
8 июня 2025 07:29
Елена Яковлева и бордер-колли по кличке Сири
Какая порода у пушистого героя в сериале «Дама с собачкой»: выбор пал на нее не случайно — идеальна для детектива-пенсионерки Животное стало главной изюминкой проекта с Еленой Яковлевой.
10 апреля 2025 14:15
Кадры из сериала «Дама с собачкой»
«Такое тошнилово»: зрители осудили создателей 3 сезона «Дамы с собачкой» — к Яковлевой претензий ноль Люди рассказали, почему лучше не смотреть продолжение популярного детектива. 
5 комментариев
3 апреля 2025 17:09
