Дама с собачкой 3
Статьи
Статьи о сериале «Дама с собачкой 3»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Дама с собачкой 3»
Вся информация о сериале
В «Даме с собачкой» Яковлеву затмил хвостатый компаньон: какой породы животное, как попало в кино?
История о пенсионерке-сыщике продолжается.
Написать
8 июня 2025 07:29
Какая порода у пушистого героя в сериале «Дама с собачкой»: выбор пал на нее не случайно — идеальна для детектива-пенсионерки
Животное стало главной изюминкой проекта с Еленой Яковлевой.
Написать
10 апреля 2025 14:15
«Такое тошнилово»: зрители осудили создателей 3 сезона «Дамы с собачкой» — к Яковлевой претензий ноль
Люди рассказали, почему лучше не смотреть продолжение популярного детектива.
5 комментариев
3 апреля 2025 17:09
