История о бывшей учительнице математики и пенсионерке Агате Денисовне продолжается. Казалось бы, в жизни наступил долгожданный покой: Агата и экс-судья Холодов наконец-то решили все проблемы и готовятся к свадьбе, а его племянник, следователь Эдик, счастлив с Таней, дочерью Агаты, которая ждет их первенца. Эдик получает повышение и новую команду, и всё идет как по маслу — до тех пор, пока на пороге Агаты не появляется незнакомка по имени Ирина с ошеломляющей новостью. Выясняется, что её покойный муж, адвокат Марфин, не только выдавал себя за другого человека, но и вовсе жив! Оказавшись вовсе не вдовой, Агата осознаёт, что вся её жизнь была построена на лжи. Но ещё больший шок — Ирина тоже была женой Марфина и родила от него сына, ровесника Тани. Что же заставило адвоката инсценировать собственную смерть? Агата чувствует: эта загадка куда сложнее, чем кажется, и за ней кроется нечто зловещее.