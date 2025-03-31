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Постер сериала Дама с собачкой 3
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Киноафиша Сериалы Дама с собачкой 3

Дама с собачкой 3 (2025 - 2025)

Dama s sobachkoj 3 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

История о бывшей учительнице математики и пенсионерке Агате Денисовне продолжается. Казалось бы, в жизни наступил долгожданный покой: Агата и экс-судья Холодов наконец-то решили все проблемы и готовятся к свадьбе, а его племянник, следователь Эдик, счастлив с Таней, дочерью Агаты, которая ждет их первенца. Эдик получает повышение и новую команду, и всё идет как по маслу — до тех пор, пока на пороге Агаты не появляется незнакомка по имени Ирина с ошеломляющей новостью. Выясняется, что её покойный муж, адвокат Марфин, не только выдавал себя за другого человека, но и вовсе жив! Оказавшись вовсе не вдовой, Агата осознаёт, что вся её жизнь была построена на лжи. Но ещё больший шок — Ирина тоже была женой Марфина и родила от него сына, ровесника Тани. Что же заставило адвоката инсценировать собственную смерть? Агата чувствует: эта загадка куда сложнее, чем кажется, и за ней кроется нечто зловещее.

В ролях
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Александр Балуев
Александр Балуев
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Ирина Таранник
Ирина Таранник
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Дама с собачкой 3 - Сезон 1 Сезон 1
2025, 16 эпизодов
 
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