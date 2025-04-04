Анна – владелица небольшого ателье, живет вдвоем с сыном Антоном – студентом медицинского института. Отец Антона погиб в аварии, когда мальчик только родился. Закрывшись от всех, она перестала общаться с подругой Вероникой, к которой в день трагедии собирался уйти ее муж. Сын стал смыслом жизни для Анны. По иронии судьбы Антон, решив жениться, выбирает себе в жены Юлю – дочь той самой Вероники. С этого момента Анна начинает настоящую войну с потенциальной невесткой. Она не может допустить, чтобы Антон женился на дочери ее соперницы. Она угрожает Юле и переступив через себя, даже встречается с Вероникой... Изменит ли Анна свои планы, когда узнает, что, Юля ждет ребенка от ее сына?