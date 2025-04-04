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Киноафиша Сериалы От любви до любви

От любви до любви (2025 - 2025)

Ot lyubvi do lyubvi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Анна – владелица небольшого ателье, живет вдвоем с сыном Антоном – студентом медицинского института. Отец Антона погиб в аварии, когда мальчик только родился. Закрывшись от всех, она перестала общаться с подругой Вероникой, к которой в день трагедии собирался уйти ее муж. Сын стал смыслом жизни для Анны. По иронии судьбы Антон, решив жениться, выбирает себе в жены Юлю – дочь той самой Вероники. С этого момента Анна начинает настоящую войну с потенциальной невесткой. Она не может допустить, чтобы Антон женился на дочери ее соперницы. Она угрожает Юле и переступив через себя, даже встречается с Вероникой... Изменит ли Анна свои планы, когда узнает, что, Юля ждет ребенка от ее сына?

В ролях
В ролях
Янина Соколовская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
От любви до любви - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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