Анатолий Потехин – элитный организатор самых грандиозных и эксклюзивных мероприятий в Москве, способный устроить праздник даже в центре пустыни. Но когда в один день совпадают два масштабных заказа – свадебная церемония на Мальдивах и банкет после российско-китайских переговоров, – он вынужден искать нестандартное решение. В итоге Толя решает отправится на острова сам, а вместо себя в Москву вызывает брата-близнеца Алёшу, который похож на него как две капли воды. Вот только есть одна проблема – Алёша никогда не покидал родной деревни, где держит похоронное бюро. Он простак, растяпа и редкостный раздолбай. Всё, за что он берется, обречено на провал, в том числе и похороны в родной деревне. Как Алёша после всего этого сам до сих пор жив – загадка. Ведь все, кому он вызывался помочь с похоронами – сами мечтают его похоронить. Однако выбора у Толи нет – его брат должен перевоплотиться в успешного организатора мероприятий и не провалить важный вечер. Но неожиданный поворот полностью меняет ситуацию: самолёт Толи терпит крушение, оставляя его в компании случайных попутчиков на необитаемом острове. Тем временем Алёша остаётся единственным управляющим крупного агентства. Он не разбирается в элитных мероприятиях, но благодаря природной харизме, выдумке и умению выходить сухим из воды умудряется не только избегать провалов, но и укрепить позиции агентства на рынке. Теперь главный вопрос – что делать Алёше, когда брат всё-таки найдется и вернется в Москву?