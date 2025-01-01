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Киноафиша Сериалы Потехе час

Потехе час (2025 - …)

Potekhe chas 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Анатолий Потехин – элитный организатор самых грандиозных и эксклюзивных мероприятий в Москве, способный устроить праздник даже в центре пустыни. Но когда в один день совпадают два масштабных заказа – свадебная церемония на Мальдивах и банкет после российско-китайских переговоров, – он вынужден искать нестандартное решение. В итоге Толя решает отправится на острова сам, а вместо себя в Москву вызывает брата-близнеца Алёшу, который похож на него как две капли воды.  Вот только есть одна проблема – Алёша никогда не покидал родной деревни, где держит похоронное бюро. Он простак, растяпа и редкостный раздолбай. Всё, за что он берется, обречено на провал, в том числе и похороны в родной деревне. Как Алёша после всего этого сам до сих пор жив – загадка. Ведь все, кому он вызывался помочь с похоронами – сами мечтают его похоронить. Однако выбора у Толи нет – его брат должен перевоплотиться в успешного организатора мероприятий и не провалить важный вечер.  Но неожиданный поворот полностью меняет ситуацию: самолёт Толи терпит крушение, оставляя его в компании случайных попутчиков на необитаемом острове. Тем временем Алёша остаётся единственным управляющим крупного агентства. Он не разбирается в элитных мероприятиях, но благодаря природной харизме, выдумке и умению выходить сухим из воды умудряется не только избегать провалов, но и укрепить позиции агентства на рынке. Теперь главный вопрос – что делать Алёше, когда брат всё-таки найдется и вернется в Москву?

В ролях
В ролях
Анна Ардова
Анна Ардова
Наталья Иохвидова
Наталья Иохвидова
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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