Вы когда-нибудь задумывались над тем, что было бы, если бы супергерои на самом деле существовали? Они есть. И зовутся Танцорами. У всех этих Танцоров уже долгое время есть суперспособности, которые оставались незаметными общей публике. Удивительная сила, экстремальная пластичность, невероятное равновесие... Они продолжают развиваться и продвигаются дальше. Но времена меняются. Начинается танцевальная революция и герои со всего мира принимают битву. Одни - на стороне добра, другие - зла. Никаких спецэффектов - только реальные люди с реальными возможностями. Это не реалити-шоу. Это - сотрясающее землю, эпическое онлайн-приключение.И я приглашаю Вас присоединиться ко мне в этом путешествии!