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Постер сериала Легион экстраординарных танцоров
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Киноафиша Сериалы Легион экстраординарных танцоров

Легион экстраординарных танцоров (2010 - 2011)

The Legion of Extraordinary Dancers 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что было бы, если бы супергерои на самом деле существовали? Они есть. И зовутся Танцорами. У всех этих Танцоров уже долгое время есть суперспособности, которые оставались незаметными общей публике. Удивительная сила, экстремальная пластичность, невероятное равновесие... Они продолжают развиваться и продвигаются дальше. Но времена меняются. Начинается танцевальная революция и герои со всего мира принимают битву. Одни - на стороне добра, другие - зла. Никаких спецэффектов - только реальные люди с реальными возможностями. Это не реалити-шоу. Это - сотрясающее землю, эпическое онлайн-приключение.И я приглашаю Вас присоединиться ко мне в этом путешествии!

В ролях
В ролях
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл.
Роджер Эрон Браун
Чадд Смит
Теренс Диксон
Аджа Джордж
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Легион экстраординарных танцоров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 10 эпизодов
 
Легион экстраординарных танцоров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 10 эпизодов
 
Легион экстраординарных танцоров - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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