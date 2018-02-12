30 лет назад Сэм пропал без вести. Главная причина его брата Шона стать полицейским заключалась как раз в этом: получить доступ к старым материалам дела о пропаже тогда ещё ребёнка и начать своё собственное расследование. Выполняя будничные задачи специального отдела сингапурской полиции, Шон также не забывает о деле всей жизни. Он курсирует между Бангкоком и Сингапуром и опрашивает местных в тщетных попытках найти любые сведения о Сэме. Чем активнее Шон ведёт поиски брата, тем очевиднее факт, что его пропажа — это обыденное дело для секретного синдиката, занимающегося торговлей людей.