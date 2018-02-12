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Киноафиша Сериалы Пропавшие

Пропавшие (2018 - 2018)

Missing 18+
Год выпуска 2018
Страна Сингапур
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

30 лет назад Сэм пропал без вести. Главная причина его брата Шона стать полицейским заключалась как раз в этом: получить доступ к старым материалам дела о пропаже тогда ещё ребёнка и начать своё собственное расследование. Выполняя будничные задачи специального отдела сингапурской полиции, Шон также не забывает о деле всей жизни. Он курсирует между Бангкоком и Сингапуром и опрашивает местных в тщетных попытках найти любые сведения о Сэме. Чем активнее Шон ведёт поиски брата, тем очевиднее факт, что его пропажа — это обыденное дело для секретного синдиката, занимающегося торговлей людей.

В ролях
В ролях
Pae Arak
Ann Kok
Rebecca Lim
Pierre Png
Tay Ying
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пропавшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 15 эпизодов
 
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