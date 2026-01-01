Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни

Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне

Россияне лишатся 6% ставки по семейной ипотеке: банки заставят платить больше даже по действующим кредитам

Обожаю «Зверополис», но свежий мульт от Sony понравился в разы сильней: от анимации глаз не оторвать, от шуток надорвал живот

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием

Мартин Скорсезе назвал два самых страшных фильма, которые он когда-либо видел — оба стали громкими хитами

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен