Предметы, которые сами падают по ночам, странные тени, которые то появляются, то исчезают на стене. Что, если страшилки, которыми пугали в детстве, не выдумка? Журналистка под псевдонимом Четверг обожает писать про такие интригующие истории. Даже следователь Дэниел взволнован этими случаями. Чем глубже Четверг погружается в запутанную паутину секретов, тем больше ей становится известно о загадочной смерти её матери 16 лет назад. Четверг, работая в тандеме с Дэниелем, обнаруживает, что за этими странными случаями может скрываться настоящее зло.