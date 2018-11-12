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Киноафиша Сериалы Авеню

Авеню (2018 - 2019)

Avenue 14 18+
Год выпуска 2018
Страна Сингапур
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Предметы, которые сами падают по ночам, странные тени, которые то появляются, то исчезают на стене. Что, если страшилки, которыми пугали в детстве, не выдумка? Журналистка под псевдонимом Четверг обожает писать про такие интригующие истории. Даже следователь Дэниел взволнован этими случаями. Чем глубже Четверг погружается в запутанную паутину секретов, тем больше ей становится известно о загадочной смерти её матери 16 лет назад. Четверг, работая в тандеме с Дэниелем, обнаруживает, что за этими странными случаями может скрываться настоящее зло.

В ролях
В ролях
Бронт Паларэ
Бронт Паларэ
Marianne Tan
Jason Godfrey
Michelle Saram
Ase Wang
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Авеню - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 20 эпизодов
 
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