Сериалы
График выхода
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сирены
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Сирены»
Вся информация о сериале
79.2 млн часов просмотра: новый мини-сериал от Netflix стал лидером недели — со звездами «Белого лотоса» и «Дома Дракона»
От режиссера нашумевшей «Больницы Питт».
1 комментарий
3 июня 2025 09:25
Черная комедия «рвет» Netflix: звезда «Дома дракона» пытается ужиться с сестрой-богачкой и не сойти с ума — 16,7 млн зрителей за 4 дня
Комедийный жанр — редкий гость в топах, а потому расскажем о новинке подробно.
Написать
30 мая 2025 13:46
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
