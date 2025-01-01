«Лихие», «Фишер» и «Мосгаз» остались позади: итоги 2025 года уже подводят — и зрители выбрали лучший сериал (идет уже 18 лет!)

Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью?

Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров

Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником

«Мастера и Маргариту» официально признали одним из лучших фильмов 2025 года: скандальная военная драма с Петровым тоже в топе

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме