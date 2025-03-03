Амбициозная Ли Чон-ын озабочена будущим дочки и делает всё, чтобы у Со-юн были лучшие условия. Престижный детский сад, добытые всеми правдами и неправдами дорогие учебники. Чтобы обеспечить высокий уровень жизни, женщина пропадает на работе, ведь любимый муж имеет более скромную карьеру и доход. Скоро малышку Со-юн ждёт важное событие – первый экзамен по английскому языку. Дети, успешно сдавшие его, смогут поступить в лучшую начальную школу. На кону стоит многое, поэтому Ли Чон-ын отдала девочку в хагвон – популярные курсы подготовки, куда ходит большинство корейских детей. Но привычный ритм жизни угрожает разрушится, когда няня девочки перестаёт приходить на работу. Отчаявшись, женщина решает попросить о помощи маму, с которой у неё прохладные отношения.