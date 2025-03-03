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Постер сериала Жизнь верхом
Постер сериала Жизнь верхом
Рейтинги
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2 постера
Киноафиша Сериалы Жизнь верхом

Жизнь верхом (2025 - …)

Raiding insaeng 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис ENA
Продолжительность сериала 9 часов 20 минут

О чем сериал

Амбициозная Ли Чон-ын озабочена будущим дочки и делает всё, чтобы у Со-юн были лучшие условия. Престижный детский сад, добытые всеми правдами и неправдами дорогие учебники. Чтобы обеспечить высокий уровень жизни, женщина пропадает на работе, ведь любимый муж имеет более скромную карьеру и доход. Скоро малышку Со-юн ждёт важное событие – первый экзамен по английскому языку. Дети, успешно сдавшие его, смогут поступить в лучшую начальную школу. На кону стоит многое, поэтому Ли Чон-ын отдала девочку в хагвон – популярные курсы подготовки, куда ходит большинство корейских детей. Но привычный ритм жизни угрожает разрушится, когда няня девочки перестаёт приходить на работу. Отчаявшись, женщина решает попросить о помощи маму, с которой у неё прохладные отношения.

Жизнь верхом - трейлер первого сезона
Жизнь верхом  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Чон Хе-джин
Чон Хе-джин
Чо Мин-Су
Чон Джин-ен
Ким Тхэ-хун
Чон Сок-хо
Чон Сок-хо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Жизнь верхом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
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