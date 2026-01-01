Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2026
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
P&O Cruises Memorable Moment
Номинант
Limited Drama
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Photography & Lighting, Fiction
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Director, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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