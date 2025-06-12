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Киноафиша Сериалы Я живу для тебя Отзывы

Отзывы о сериале «Я живу для тебя»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Ирина Павлова 12 июня 2025, 18:33
Оценка
очередной сериал про зависть и подлость,а так хотелось посмотреть про человеческую доброту и любовь
12 июня 2025, 18:33 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:37
в ответ на сообщение Ирина Павлова от 12 июня 2025, 18:33
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:37 Ответить
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