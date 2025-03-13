Одинокая Вера работает администратором в небольшой гостинице. Однажды она знакомится с Андреем, новым технологом на местной фабрике. Их отношения быстро развиваются, и Вера чувствует: вот она, долгожданная любовь! Во время обычного медосмотра у нее находят редкое неизлечимое заболевание. Подруга устраивает Вере консультацию у опытного специалиста, и тот подтверждает диагноз. Вера в ужасе, ведь по самым оптимистичным прогнозам жить ей осталось всего несколько месяцев. Чтобы не портить жизнь Андрею, она с ним расстается и уезжает из города. Но через некоторое время до нее доходят сведения, что Андрею требуется помощь…