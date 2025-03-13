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Киноафиша Сериалы Я живу для тебя

Я живу для тебя (2025 - 2025)

Ya zhivu dlya tebya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Одинокая Вера работает администратором в небольшой гостинице. Однажды она знакомится с Андреем, новым технологом на местной фабрике. Их отношения быстро развиваются, и Вера чувствует: вот она, долгожданная любовь! Во время обычного медосмотра у нее находят редкое неизлечимое заболевание. Подруга устраивает Вере консультацию у опытного специалиста, и тот подтверждает диагноз. Вера в ужасе, ведь по самым оптимистичным прогнозам жить ей осталось всего несколько месяцев. Чтобы не портить жизнь Андрею, она с ним расстается и уезжает из города. Но через некоторое время до нее доходят сведения, что Андрею требуется помощь…

В ролях
В ролях
Матвей Зубалевич
Матвей Зубалевич
Сергей Ершов
Сергей Ершов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Я живу для тебя - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:37
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Ирина Павлова 12 июня 2025, 18:33
очередной сериал про зависть и подлость,а так хотелось посмотреть про человеческую доброту и любовь
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