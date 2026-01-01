Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Этуаль Места съёмок

Места и даты съемок сериала Этуаль

Основные места съемок сериала Этуаль

  • Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
  • Париж, Франция
Как найти самый сладкий арбуз на прилавке: агроном назвал верный способ – даже на хвостик смотреть не нужно
Моя стиралка больше не скачет как сумасшедшая при отжиме: помогла простая пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)
Скажите «прощай» туалетной бумаге — она пережиток прошлого: её замена в 10 раз эффективнее. В Европе вовсю используют, а мы только начинаем
«Долгая прогулка» — лучшая экранизация Кинга, но различий с книгой катастрофически много: вот чем на самом деле заканчивается история
Ни слова о плагиате: свои «Ландыши» в США вышли 40 лет назад — вообще без песен, зато с Куртом Расселом
182 182 286 просмотров на YouTube и это не предел: только в этой серии «Маши и Медведя» спрятали больше 10 отсылок к кинохитам
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
Свой лучший детектив создатель «Йеллоустоуна» снял по реальным событиям: американская Каменская расследует жуткое убийство индианки
«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку
6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»
Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше