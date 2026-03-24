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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Павел. Первый и последний
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После успеха «Князя Андрея» Первый канал выпускает свою историческую драму — и здесь вы услышите мотивы «Игры престолов»
У россиян явно возник запрос на «костюмные» хиты.
3 комментария
24 марта 2026 13:17
Лучший исторический сериал 25-го по версии зрителей: не должен быть в тени «Екатерины» и «Великой»
Тоже о царской семье.
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13 марта 2026 19:34
Эти 5 исторических сериалов 2025 года сразили зрителей наповал: №1 — истинный шедевр с рейтингом 8,5
Все хиты — исключительно про русскую историю.
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25 февраля 2026 07:00
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