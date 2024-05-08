Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Синий рассвет
Постер сериала Синий рассвет
Постер сериала Синий рассвет
Постер сериала Синий рассвет
Рейтинги
мало голосов
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Синий рассвет

Синий рассвет (2024 - 2024)

Ling yi zhong lan 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 28 часов 12 минут

О чем сериал

Трудолюбивая молодая девушка Чэнь Сяо Ман работает в престижной пекинской компании и вынуждена на всём экономить. Она с детства хочет помогать семейному бизнесу — фарфоровому заводу, который переживает не лучшие времена. Однако внезапно Сяо Ман увольняют из-за подковерных интриг. Она помогла коллеге из другого отдела с отчетом, но об этом узнали соперники руководителя. Вскоре уйти приходится и самому начальнику Кэ Яню. Пути Сяо Ман и Кэ Яня вновь пересекаются, и девушка решает с его помощью во что бы то ни стало возродить отцовский завод.

В ролях
В ролях
Виктория Сун
Цзя Цзинхуэй
Лю Миньтао
Вик Чоу
Чжу Яньманьцзы
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Синий рассвет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 36 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше