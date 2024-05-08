Трудолюбивая молодая девушка Чэнь Сяо Ман работает в престижной пекинской компании и вынуждена на всём экономить. Она с детства хочет помогать семейному бизнесу — фарфоровому заводу, который переживает не лучшие времена. Однако внезапно Сяо Ман увольняют из-за подковерных интриг. Она помогла коллеге из другого отдела с отчетом, но об этом узнали соперники руководителя. Вскоре уйти приходится и самому начальнику Кэ Яню. Пути Сяо Ман и Кэ Яня вновь пересекаются, и девушка решает с его помощью во что бы то ни стало возродить отцовский завод.