Ю Гён, мечтающая стать шеф-поваром итальянской кухни, работает в ресторане «Сфера» уже три года, но всего лишь помощником на кухне. В один прекрасный день в ресторан нанимают нового шеф-повара Хён Ука, обучавшегося кулинарному искусству в Италии. После его прихода все повара-женщины начинают увольняться одна за другой, и Ю Гён понимает, что осталась последней. Но прежде чем ее успевают уволить, появляется владелец ресторана – Ким Сан. Он нанимает свою подружку – звездного шеф-повара Сэ Ён для работы в паре с Хён Уком. Но оказывается, что они встречались друг с другом, пока учились в кулинарной школе в Италии, и расстались после того, как Сэ Ён украла его рецепт ради победы в кулинарном конкурсе. Теперь они – конкуренты, которые хотят превзойти друг друга в создании самых лучших блюд итальянской кухни. Работая рядом с такими звездными шеф-поварами, Ю Гён чувствует себя ничтожной серой мышкой. Постепенно она попадает под очарование харизматичного Хён Ука. Однако Ким Сана, владельца ресторана, начинает привлекать задиристая Ю Гён. В результате отношения между героями запутываются окончательно.