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Постер сериала Паста
Постер сериала Паста
Постер сериала Паста
Постер сериала Паста
Постер сериала Паста
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Паста

Паста (2010 - 2010)

Pasta 18+
Год выпуска 2010
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Ю Гён, мечтающая стать шеф-поваром итальянской кухни, работает в ресторане «Сфера» уже три года, но всего лишь помощником на кухне. В один прекрасный день в ресторан нанимают нового шеф-повара Хён Ука, обучавшегося кулинарному искусству в Италии. После его прихода все повара-женщины начинают увольняться одна за другой, и Ю Гён понимает, что осталась последней. Но прежде чем ее успевают уволить, появляется владелец ресторана – Ким Сан. Он нанимает свою подружку – звездного шеф-повара Сэ Ён для работы в паре с Хён Уком. Но оказывается, что они встречались друг с другом, пока учились в кулинарной школе в Италии, и расстались после того, как Сэ Ён украла его рецепт ради победы в кулинарном конкурсе. Теперь они – конкуренты, которые хотят превзойти друг друга в создании самых лучших блюд итальянской кухни. Работая рядом с такими звездными шеф-поварами, Ю Гён чувствует себя ничтожной серой мышкой. Постепенно она попадает под очарование харизматичного Хён Ука. Однако Ким Сана, владельца ресторана, начинает привлекать задиристая Ю Гён. В результате отношения между героями запутываются окончательно.

В ролях
В ролях
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Кон Хё-джин
Ли Сон-гюн
Чан Ён
Но Мин-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
Паста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 20 эпизодов
 
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