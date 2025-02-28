Обычная парикмахерша Ирина, расставшись с мужем, в одиночку воспитывает дочь Машу. Неожиданно судьба преподносит Ирине подарок: знакомство с успешным бизнесменом Олегом Царевым. Пытаясь ему понравиться, Ирина придумывает себе новую успешную жизнь, в которой она – владелица элитного салона красоты, а ее дочь – воспитанница частной гимназии. Отношения Ирины и Олега движутся в сторону ЗАГСА, но неожиданно на пороге квартиры Ирины появляется ее муж Коля, с которым она официально не развелась. Коля твердо намерен вернуть себе семью и любовь Ирины…