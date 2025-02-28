Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Снежный папа
1 постер
Киноафиша Сериалы Снежный папа

Снежный папа (2025 - 2025)

Snezhnyj papa 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Обычная парикмахерша Ирина, расставшись с мужем, в одиночку воспитывает дочь Машу. Неожиданно судьба преподносит Ирине подарок: знакомство с успешным бизнесменом Олегом Царевым. Пытаясь ему понравиться, Ирина придумывает себе новую успешную жизнь, в которой она – владелица элитного салона красоты, а ее дочь – воспитанница частной гимназии.  Отношения Ирины и Олега движутся в сторону ЗАГСА, но неожиданно на пороге квартиры Ирины появляется ее муж Коля, с которым она официально не развелась. Коля твердо намерен вернуть себе семью и любовь Ирины…

В ролях
В ролях
Валентина Муравская
Валентина Муравская
Никита Абдулов
Никита Абдулов
Станислав Эрклиевский
Станислав Эрклиевский
Вероника Лысакова
Светлана Потанина
Софья Серебрянская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Снежный папа - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше