100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР

Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

Надо было взять этих 3 героев из аниме-хитов в Мстители: они легко победили бы Таноса, и Тони Старк остался бы жив

«Считаю без преувеличения гениальной»: эту военную драму СССР ообожает сам Скорсезе – не зря у нее рейтинг 8.0

«Они придут снова»: «Аватар: Пламя и пепел» установил новый рекорд франшизы еще до премьеры – и новые не за горами

Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю

«Меня это бесит»: у Джорджа Мартина есть веский повод ненавидеть «Нет пути домой» – у фильма есть кое-что общее с финалом «Игры престолов»

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются

«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7