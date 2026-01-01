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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Любовь сквозь время
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Кадры из сериала «Любовь сквозь время»
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Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
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«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
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