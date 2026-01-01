Пару чайных ложек на ведро воды — и грязь с пола отвалится комьями (а про пыль забудете на целую неделю)

Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей

Помидоры на зиму закатываю без уксуса — рецепт, который искала годами: получаются сладкими и упругими

«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах

Всеми забытый детектив Apple TV «слишком хорош, чтоб его пропускать»: все 7 серий «будто поездка на американских горках»

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?

«Слили Венома»: «Человек-Паук: Новый день» вышел разочарованием (если вы ждали эти камео)

Не новые, зато отличные: 2 атмосферных детективных сериала с рейтингами 7+, которые рекомендуют 100% посмотревших

НТВ приготовил массу сюрпризов — и речь не про «Невский-8»: в новом телесезоне Устюгов отправится в XIX век, а Безруков — в Средневековье

«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»