Отзывы о сериале «Натали и Александр»

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Натали и Александр
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Светлана Величко
17 февраля 2025, 22:28
Оценка
Как можно так вульгарно снимать о Пушкине? Лишь бы снять? Натали какая- то глупая, пустая... Царя приплели ни к селу, ни городу...Очень поверхностный сериал
17 февраля 2025, 22:28
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Татьяна Спиридонова
18 февраля 2025, 12:29
Оценка
Натали не просто глупая наивная девочка, еще и совершенно не тянет на красавицу. Обычная девушка с заурядной внешностью . Хотя и Пушкин ей подходит, не выглядит как гениальный поэт . Обычный пьяница, неудачник. Неинтерестно
18 февраля 2025, 12:29
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Анна Слепко
26 февраля 2025, 23:16
в ответ на сообщение
Светлана Величко от 17 февраля 2025, 22:28
Оценка
Царь здесь как раз к селу и городу.
26 февраля 2025, 23:16
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Анна Слепко
26 февраля 2025, 23:16
в ответ на сообщение
Татьяна Спиридонова от 18 февраля 2025, 12:29
Оценка
Все гении такие.
26 февраля 2025, 23:16
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Киноафиша.инфо
27 февраля 2025, 21:44
в ответ на сообщение
Светлана Величко от 17 февраля 2025, 22:28
Таков взгляд авторов 😮
27 февраля 2025, 21:44
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Киноафиша.инфо
27 февраля 2025, 21:48
в ответ на сообщение
Татьяна Спиридонова от 18 февраля 2025, 12:29
С другой стороны - альтернативная история 😉
27 февраля 2025, 21:48
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Татьяна Мокрова
27 февраля 2025, 23:34
в ответ на сообщение
Татьяна Спиридонова от 18 февраля 2025, 12:29
У каждого своё субъективное мнение, взгляд. Вам Наталья показалась в сериале обычной, заурядной, а мне - очень красивой.
27 февраля 2025, 23:34
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Galina Baglaja (Bevz)
3 марта 2025, 21:54
Много разных версий любви Наталии и Александра . Посмотрела сериал и захотелось узнать больше об истории этой любви . Главную героину подобрали очень удачно . Судя по портретам Наталии , дошедшим до нас , актриса похожа на ту реальную Наталью . Красивые женщины и Наталья Пушкина и актриса . С нетерпением жду второй сезон .
Узнала исторические факты , что после смерти Пушкина , царь Николай оплатил его карточные долги, приказал напечатать все его не напечатанные произведения и назначил Наталье пенсию , да еще позаботился об образовании детей Пушкина .
Есть версия , что Пушкина на дуэли не убили , а он уехал во Францию и стал там писателем ......Интересно автор сценария воспользуется этой версией .
Много загадок в нашей истории и жизнь Пушкина одна из них .
3 марта 2025, 21:54
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Galina Baglaja (Bevz)
3 марта 2025, 21:57
в ответ на сообщение
Татьяна Мокрова от 27 февраля 2025, 23:34
и я тоже считаю Наталью и актрису , которая играла Наталью красивыми женщинами . Думаю эталоны красоты практически не изменились .
3 марта 2025, 21:57
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Galina Baglaja (Bevz)
3 марта 2025, 21:58
в ответ на сообщение
Светлана Величко от 17 февраля 2025, 22:28
не согласна ни с одни вашим суждением
3 марта 2025, 21:58
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Galina Baglaja (Bevz)
3 марта 2025, 22:02
в ответ на сообщение
Татьяна Спиридонова от 18 февраля 2025, 12:29
не интересно ? А зачем же тогда смотрели ?
Мне лично сериал понравился , пересмотрела портреты героев сериала , очень удачно подобраны актеры .
А возьмите хотя бы нашего современника Владимира Высотского , похоже гениям во все века жилось не просто .
3 марта 2025, 22:02
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Наталья Комарова (Охота)
23 марта 2025, 11:31
Оценка
Спасибо за сериал! В такое не простое время ( я имею ввиду и финансовую составляющую) сняли такой замечательный фильм!Не все знают историю , а Ваш фильм дает возможность соприкоснуться с ней. И вообще Вы видели портрет Натальи Гончаровой? По-моему актриса не уступает ей в красоте, только молода и чуть ниже Александра ( по факту была высокой). Но это не так уж важно! Мне очень понравился сериал,жду следующих серий.
23 марта 2025, 11:31
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Узнала исторические факты , что после смерти Пушкина , царь Николай оплатил его карточные долги, приказал напечатать все его не напечатанные произведения и назначил Наталье пенсию , да еще позаботился об образовании детей Пушкина .
Есть версия , что Пушкина на дуэли не убили , а он уехал во Францию и стал там писателем ......Интересно автор сценария воспользуется этой версией .
Много загадок в нашей истории и жизнь Пушкина одна из них .
Мне лично сериал понравился , пересмотрела портреты героев сериала , очень удачно подобраны актеры .
А возьмите хотя бы нашего современника Владимира Высотского , похоже гениям во все века жилось не просто .
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