Натали и Александр
Статьи о сериале «Натали и Александр»
Статьи о сериале «Натали и Александр»
Опять Пальто против Кощея: в новом фильме про Пушкина сыграет главная звезда «Слова пацана» — теперь без рэпа, но с магией
Роль поэта досталась юному артисту, но в касте есть и по-настоящему большие звезды.
Написать
25 июня 2025 19:05
Ай да Борисов и Безруков, ай да аутсайдеры: россияне выбрали лучший фильм про Пушкина
Подборка лент в честь для рождения драматурга.
1 комментарий
6 июня 2025 13:46
Затерялся за «Пророком» с Борисовым: каким получился «Натали и Александр» с еще одной версией Пушкина
Очередной образ легендарного писателя, о котором будут долго спорить.
Написать
27 февраля 2025 07:32
