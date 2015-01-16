В 1 сезоне 3 серии сериала «12 обезьян», побеседовав с полицейскими, Кассандра выясняет имя пропавшего ученого, который оказывается ее давним приятелем по гуманитарной миссии. Джеймсу тем временем необходимо отправиться на Гаити в 2014 год.
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