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Киноафиша Сериалы 12 обезьян Сезоны Сезон 1 Серия 3

12 обезьян 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Комплекс Кассандры
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Все серии 1 сезона «12 обезьян»
Расщеплённый
Сезон 1 / Серия 1 16 января 2015
Девушка с психическими отклонениями
Сезон 1 / Серия 2 23 января 2015
Комплекс Кассандры
Сезон 1 / Серия 3 30 января 2015
Атари
Сезон 1 / Серия 4 6 февраля 2015
Ночная комната
Сезон 1 / Серия 5 13 февраля 2015
Красный лес
Сезон 1 / Серия 6 20 февраля 2015
Острова
Сезон 1 / Серия 7 27 февраля 2015
Вчера
Сезон 1 / Серия 8 6 марта 2015
Завтра
Сезон 1 / Серия 9 13 марта 2015
Божественный ход
Сезон 1 / Серия 10 20 марта 2015
Сёнин
Сезон 1 / Серия 11 27 марта 2015
Парадокс
Сезон 1 / Серия 12 3 апреля 2015
В моих руках
Сезон 1 / Серия 13 10 апреля 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «12 обезьян», побеседовав с полицейскими, Кассандра выясняет имя пропавшего ученого, который оказывается ее давним приятелем по гуманитарной миссии. Джеймсу тем временем необходимо отправиться на Гаити в 2014 год.

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