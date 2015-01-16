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Киноафиша Сериалы 12 обезьян Сезоны Сезон 1 Серия 13

12 обезьян 2015 - 2018 13 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «12 обезьян»
Расщеплённый
Сезон 1 / Серия 1 16 января 2015
Девушка с психическими отклонениями
Сезон 1 / Серия 2 23 января 2015
Комплекс Кассандры
Сезон 1 / Серия 3 30 января 2015
Атари
Сезон 1 / Серия 4 6 февраля 2015
Ночная комната
Сезон 1 / Серия 5 13 февраля 2015
Красный лес
Сезон 1 / Серия 6 20 февраля 2015
Острова
Сезон 1 / Серия 7 27 февраля 2015
Вчера
Сезон 1 / Серия 8 6 марта 2015
Завтра
Сезон 1 / Серия 9 13 марта 2015
Божественный ход
Сезон 1 / Серия 10 20 марта 2015
Сёнин
Сезон 1 / Серия 11 27 марта 2015
Парадокс
Сезон 1 / Серия 12 3 апреля 2015
В моих руках
Сезон 1 / Серия 13 10 апреля 2015
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «12 обезьян» после визита к Дженнифер Койл и Рэйли отправляются в лабораторию, в которой бывший супруг Джонс работает над «расщеплением». Тем временем в будущем Джонс сталкивается с очередной угрозой их миссии.

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