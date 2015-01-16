В 1 сезоне 13 серии сериала «12 обезьян» после визита к Дженнифер Койл и Рэйли отправляются в лабораторию, в которой бывший супруг Джонс работает над «расщеплением». Тем временем в будущем Джонс сталкивается с очередной угрозой их миссии.
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