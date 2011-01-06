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Постер сериала Крушение Лаконии
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Киноафиша Сериалы Крушение Лаконии

Крушение Лаконии (2011 - 2011)

The Sinking of the Laconia 18+
Год выпуска 2011
Страна Великобритания/Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

12 сентября 1942 года в южноатлантических водах произошла масштабнейшая катастрофа, сопоставимая с крушением легендарного «Титаника». Немецкая подводная лодка U-156 торпедировала британский круизный лайнер «Лакония». К своему удивлению, немцы обнаружили на борту стремительно уходящей под воду «Лаконии» более тысячи итальянских военнопленных солдат-союзников. Всего на пассажирском лайнере находилось 2789 человек – итальянцев, немцев, англичан, в том числе женщин и детей. Капитан U-156 Вернер Хартенштайн отдает невероятный в условиях войны приказ: подняться на поверхность и попытаться спасти хотя бы часть пассажиров…

В ролях
В ролях
Эндрю Бакан
Эндрю Бакан
Киаран МакМенамин
Киаран МакМенамин
Франка Потенте
Франка Потенте
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Кен Дукен
Кен Дукен
Томас Кречман
Томас Кречман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Крушение Лаконии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 2 эпизода
 
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