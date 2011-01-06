12 сентября 1942 года в южноатлантических водах произошла масштабнейшая катастрофа, сопоставимая с крушением легендарного «Титаника». Немецкая подводная лодка U-156 торпедировала британский круизный лайнер «Лакония». К своему удивлению, немцы обнаружили на борту стремительно уходящей под воду «Лаконии» более тысячи итальянских военнопленных солдат-союзников. Всего на пассажирском лайнере находилось 2789 человек – итальянцев, немцев, англичан, в том числе женщин и детей. Капитан U-156 Вернер Хартенштайн отдает невероятный в условиях войны приказ: подняться на поверхность и попытаться спасти хотя бы часть пассажиров…