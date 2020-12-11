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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
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Любовь ручной работы
Любовь ручной работы (2020 - 2021)
Handmade Love
18+
драма
фэнтези
мелодрама
Год выпуска
2020
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
10 минут
Стрим-сервис
YouTube Premium
Продолжительность сериала
1 час 20 минут
О чем сериал
Волшебное существо спускается в мир людей, чтобы радовать смертных хорошей одеждой.
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В ролях
В ролях
Мун Джи-ху
Ли Су-хёк
Су-джи Ли
Ён Джэ-хён
Пак Сын-джи
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подборках
Лучшие дорамы про богов и демонов
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
8 эпизодов
Отзывы о сериале
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