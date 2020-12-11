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Постер сериала Любовь ручной работы
Постер сериала Любовь ручной работы
Постер сериала Любовь ручной работы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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3 постера
Киноафиша Сериалы Любовь ручной работы

Любовь ручной работы (2020 - 2021)

Handmade Love 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 1 час 20 минут

О чем сериал

Волшебное существо спускается в мир людей, чтобы радовать смертных хорошей одеждой.

В ролях
В ролях
Мун Джи-ху
Ли Су-хёк
Ли Су-хёк
Су-джи Ли
Ён Джэ-хён
Пак Сын-джи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Любовь ручной работы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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