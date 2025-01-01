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Киноафиша Сериалы Нам покер

Нам покер (2025 - …)

Nam poker 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

Все началось с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

В ролях
В ролях
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Александра Бортич
Александра Бортич
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Тимофей Елецкий
Тимофей Елецкий
Руслан Братов
Руслан Братов
Артём Кошман
Артём Кошман
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
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