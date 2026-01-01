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Скоро в прокате «Последний богатырь. Колобок»
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Старые и липкие клеенчатые скатерти выбросил, и кухня стала выглядеть богато: вот чем украсить стол
Скупаю полуфабрикаты в «Ермолино» килограммами, но эти 6 зарекся: тесто плотное, вместо мяса хрящи
Не «Доместос», не уксус и не сода: засыпаю вечером 2 ложки этого порошка в унитаз — утром ни жёлтого налёта, ни вони
«Богатый заведующий райкомхоза влюбился в студентку»: угадаете советскую комедию, с описанием как в турецком сериале?
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91% на Rotten Tomatoes и номинация на «Эмми» не спасли: Marvel пустила под нож один из лучших сериалов
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