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Киноафиша Сериалы Горбушка. Сердце московского рока

Горбушка. Сердце московского рока (2025 - …)

Gorbushka. Serdce moskovskogo roka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko

О чем сериал

Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого века, но известность и культовый статус он приобрёл лишь спустя 50 лет, когда два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп, а сама Горбушка стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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