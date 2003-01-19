Хаджиме Шинкаю пока не хватает опыта, зато вспыльчивости, упрямства и энтузиазма у него с лихвой. Разумеется, этому энтузиазму вкупе со всем остальным быстро «обламывают рога». Во-первых, девчонка-техник, сообщающая после первой самостоятельной посадки Шинкая, что нормальные пилоты так с самолетом не обращаются. А во-вторых, зануда из проверочной комиссии, заявляющий, что Шинкай просто-таки профнепригоден и на земле, подальше от аэропорта ему самое место. Как назло, этот зануда по имени Кода тоже оказывается из пилотов, и бедному Шинкаю приходится с ним периодически — по ходу развития сюжета все чаще и чаще — сталкиваться: то в качестве второго пилота при Коде, то в качестве экзаменуемого, то чисто по жизни...