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Киноафиша Сериалы Удачи!

Удачи! (2003 - 2003)

Good Luck!! 18+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Хаджиме Шинкаю пока не хватает опыта, зато вспыльчивости, упрямства и энтузиазма у него с лихвой. Разумеется, этому энтузиазму вкупе со всем остальным быстро «обламывают рога». Во-первых, девчонка-техник, сообщающая после первой самостоятельной посадки Шинкая, что нормальные пилоты так с самолетом не обращаются. А во-вторых, зануда из проверочной комиссии, заявляющий, что Шинкай просто-таки профнепригоден и на земле, подальше от аэропорта ему самое место. Как назло, этот зануда по имени Кода тоже оказывается из пилотов, и бедному Шинкаю приходится с ним периодически — по ходу развития сюжета все чаще и чаще — сталкиваться: то в качестве второго пилота при Коде, то в качестве экзаменуемого, то чисто по жизни...

В ролях
В ролях
Ко Сибасаки
Ко Сибасаки
Такуя Кимура
Такуя Кимура
Синъити Цуцуми
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Удачи! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 10 эпизодов
 
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