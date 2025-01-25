Софья Синицына, учитель русского языка и литературы, потратила лучшие годы своей жизни, обеспечивая своего возлюбленного, начинающего писателя Виктора Пастухова. Спустя семь лет он, наконец, закончил роман. Но, едва подписав договор с издательством, Виктор объявляет Соне, что им нужно расстаться. А на следующий день по навету одного из учеников героиню увольняют с работы. Подруги Наташа и Рита настаивают, что Соне необходимо завести роман, а еще лучше назло Виктору выйти замуж, да еще и за миллионера! И вскоре в жизни Сони действительно появляется миллионер, вот только он совсем не похож на "мужа ее мечты"…