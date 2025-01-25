Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Муж моей мечты
1 постер
Киноафиша Сериалы Муж моей мечты

Муж моей мечты (2025 - 2025)

Muzh moej mechty 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Софья Синицына, учитель русского языка и литературы, потратила лучшие годы своей жизни, обеспечивая своего возлюбленного, начинающего писателя Виктора Пастухова. Спустя семь лет он, наконец, закончил роман. Но, едва подписав договор с издательством, Виктор объявляет Соне, что им нужно расстаться. А на следующий день по навету одного из учеников героиню увольняют с работы. Подруги Наташа и Рита настаивают, что Соне необходимо завести роман, а еще лучше назло Виктору выйти замуж, да еще и за миллионера! И вскоре в жизни Сони действительно появляется миллионер, вот только он совсем не похож на "мужа ее мечты"…

В ролях
В ролях
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Нил Кропалов
Нил Кропалов
Елена Мартыненко
Алексей Шильников
Алексей Шильников
Екатерина Рябова
Екатерина Рябова
Валерий Чеботаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Муж моей мечты - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше