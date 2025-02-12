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Киноафиша Сериалы Чужая ошибка

Чужая ошибка (2025 - 2025)

Chuzhaya oshibka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В жизни известного хирурга Киры наступает черная полоса: несчастья одно за другим настигают ее, словно проверяя на прочность. Не сразу Кира понимает, что источником всех бед является новая девушка сына Алиса, мать которой умерла на операционном столе Киры… Оказывается, Алиса пришла в семью, чтобы отомстить за мать и разрушить благополучную жизнь Киры. Вскоре на поверхность всплывает еще одна подробность: Алиса – лишь «орудие» мести в руках коварной Даши, бывшей ассистентки Киры, которую она уволила за халатность… Сможет ли Кира убедить всех в своей невиновности и справиться со всеми испытаниями судьбы?

В ролях
В ролях
Надежда Бахтина
Надежда Бахтина
Геннадий Семёнов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Чужая ошибка - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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